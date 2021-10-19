宏達電搭元宇宙熱潮 外資連二買、盤中股價站上40元

臉書、微軟、Google等大廠積極搶進「元宇宙」商機，宏達電（2498）也不落後，新品HTC VIVE Flow，是首款結合手機使用情境，且提供完整VR應用內容的沉浸式VR眼鏡，宏達電亞太區總經理黃昭穎強調，這款新品的銷售將是VIVE系列中最好的一款；外資已連續兩個交易日買超宏達電，今（19）日開高，盤中衝上40元之上。

宏達電推出一款專為現代人量身打造，可輕鬆融入消費者日常生活的全新概念產品VIVE Flow，適用搭配安卓手機，直覺性操控不受空間限制，隨時隨地都可擁有劇院級大螢幕享受，預計11月1日起在中華電信門市開賣，建議售價為14,990元。

黃昭穎表示，HTC將累積20餘年的技術能量，結合手機與VR優勢，整合成新的應用，推出全新的產品概念沉浸式VR眼鏡，在現今訊息永遠過載的時代中， VIVE Flow的輕便設計，可隨時隨地提供消費者一個感官自由探索、身心靈平衡與放鬆的專屬寧靜片刻，帶來更具專注力的生活方式，讓人們更有效率、行動力及更加健康與快樂。

近期許多國際大廠紛紛對「元宇宙」做出定義，HTC 内容暨平台總經理林俊吳表示，HTC認為「元宇宙」是一個連結虛擬與真實的平台，結合互動性、多元性、沈浸感等優勢，為消費者打造出不論是用手機、電腦、VR裝置都能進入的虛擬世界，還能製作3D虛擬人像探索各種元宇宙內的活動。

宏達電搶搭「元宇宙」商機，且看好新品的銷售，外資連續兩個交易日買超，今日以39元開高，一度下滑至37.6元，之後往上拉升至41元，重新站上40元關卡，盤中漲幅4.55%。