影／HTC全新VR眼鏡登場 VIVE Flow亮點一次看！
宏達電最新VR產品VIVE Flow亮相，售價近1萬5,000元，較臉書旗下的VR頭盔Quest 2貴上數千元。不過，外型輕巧，重量僅189公克，與一般眼鏡相同可以摺疊收納，HTC企圖讓消費者，可以隨時隨地享受沉浸式體驗。
這款VR眼鏡單眼解析度達1.6K、支援立體聲環繞音場音效，還可以調節鏡頭焦距。有別於過去的VR頭盔，需要專用手把操作，VIVE Flow只要與安卓手機連線，就能把手機當作遙控器，。
值得留意的是，VIVE Flow沒有內建電池，消費者在使用時得接上行動電源或USB充電器。目前，VIVE Flow也暫時不支援iOS系統，限制不少。
HTC全新VR眼鏡規劃11/1上市，鎖定大眾消費族群，希望讓民眾在上班休息時間或捷運上使用。HTC亞太區總經理黃昭穎表示，VIVE FLOW方便攜帶，等於隨時隨地都可以擁有沉浸式體驗，希望可以開啟另一個生活型態。
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