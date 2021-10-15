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世芯本季毛利率 有望優於上季

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商世芯（3661）今年業績增長動能明顯，第3季的營收表現也優於預期，法人評估，該公司本季業績可能與上季持平，但由於委託設計（NRE）業務比重提高，整體毛利率有機會更好。

世芯9月合併營收為9.04億元，處於歷史第四高水準，月增7.6％、年增38.7％，第3季合併營收為25.56億元，達歷史第三高水準，季減6.2％、年增27.9％，累計前三季合併營收為79.41億元，年增53.8％，是歷年同期新高。

目前世芯約有超過八成業績來自AI與高效能運算(HPC)相關案件，上半年7奈米製程案件的業績貢獻度已達67％。

世芯上半年獲利為7.76億元，年增1.12倍，每股純益為11.22元。

世芯 營收

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