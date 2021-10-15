不畏供應鏈缺料 毅嘉第3季獲利季增33%

毅嘉科技（2402）今日公布自行結算今年第3季單季稅前盈餘約8,672萬元，季增33%， 即使在供應鏈缺料的干擾下，毅嘉單季獲利仍創今年新高。且毅嘉前三季稅前盈餘已超過去年全年度之獲利，一掃去年受疫情影響的陰霾。毅嘉執行長曾恭勝預估在電動車快速成長之下，明年毅嘉會有雙位數的成長。

毅嘉度第三季單季自結合併營收約16.10億元，季減2%，年增4%，合併毛利率14%，季增1%，合併營業利益為7,464萬元，合併稅前盈餘為新台幣8,672萬元；累積前三季度之合併營業收入金額為48.68億元，年增30%，稅前淨利為2.00億元，較去年同期增長約58%。

毅嘉第三季度隨著疫情的趨緩，全球經濟逐漸解封，車用電子及消費性產品的需求增溫，整體接單呈現旺季水準。毅嘉執行長曾恭勝指出，未來持續朝向車載發展，要乘EV順風車，希望朝模組化前進。他表示，毅嘉已在車載產品佈局十年，EV會是公司未來重要成長動能。他預估明年毅嘉整體營收會有兩位數的增長。

毅嘉展望第四季度，歐美各國加速施打新冠疫苗，帶動全球的景氣回溫，毅嘉主要客戶的訂單需求也隨之增溫，惟當前的經營環境仍然嚴峻，缺料、缺工及缺電的問題仍然牽動著第4季度的營運，同時也影響著當前實際的出貨動能，倘若三缺的問題能夠紓緩，則毅嘉第四季度的整體營運仍有機會攀峰。