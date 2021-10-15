AES-KY早盤股價破千 再刷新天價

電池模組股王AES-KY（6781）今（15）日股價表現搶搶滾，盤中最高來到每股1,015元歷史新天價，擠入千元俱樂部。

在9月營收來到歷史新高的激勵下，AES-KY從上週起股價持續上揚，近期擴量拉升突破前波高點，各期均線呈現多頭排列，配合續航放量拉升，今日股價更是直接超過7月高點的985元。

AES-KY今年9月營收10.51億元，月增11%、年增6.3%，單月營收首度站上10億元大關，創單月歷史新高紀錄；今年第3季營收29.18億元，季增6.4%；AES-KY累計今年前三季營收83.49億元，年增111.6%。

法人表示，該公司電動自行車電池與資料中心電池備援電力模組出貨持續成長，加上第3季營收創高，營運動能續強。