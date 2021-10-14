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看好瑞昱毛利率 亞系外資喊買目標價上調至580元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

受惠於WiFi 6升級潮及漲價效應，亞系外資看好瑞昱（2379）第3季、第4季毛利率續維持在50%，決定調高瑞昱評等及目標價，由優於大盤表現調高到買進，目標價由545元調高至580元。

亞系外資最新報告指出，瑞昱毛利率受惠於價格上漲及有利產品效應，由於零組件持續緊缺，加上晶圓成本提高，預估第4季可望進一步調高價格；受限於產能，瑞昱優先生產PC、網路組件等高毛利產品，集中在成熟製程，預估PC和網路占第3季、第4季營收分別為34%、50%。

亞系外資表示，受惠於明年WiFi 6升級潮，WiFi 6將在明年達WiFi總銷售額的23%，瑞昱WiFi產品占總營收比重將由今年39%，明年增至40～45%，預估2022年、2023年將分別年增21%、13%。

亞系外資表示，根據調查顯示，某些零組件的庫存水平仍比正常水平低，包括音頻編解碼器、乙太網、網絡晶片等，將有利瑞昱明年營收年增12%，亞系外資調高瑞昱2021年、2022年每股盈餘預估，幅度分別為66%、68%。

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