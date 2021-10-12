記憶體9月營收普遍優於市場預期 威剛旺宏逆勢上揚

外資法人及市場研調機構看壞記憶體已數月，不過，甫完成公告的9月營收，多數記憶體相關大廠都仍有亮眼表現，今（12）日台股指數一度重挫逾200點，不過，記憶體股普遍抗跌，其中，旺宏（2337）及模組廠龍頭威剛（3260）早盤逆勢上漲。

受到9月合併營收普遍有不錯優於市場預期表現，再加上股價早在第二季就開始自高檔修正，今日記憶體股表現普遍抗跌，其中，除了旺宏、威剛及十銓（4967）股價強勢上漲之外，南亞科（2408）、華邦電（2344）、宇瞻（8271）及品安（8088），盤中股價跌幅也都在1%至2%之間，整體記憶體股表現抗跌。

對於第四季記憶體市況，南亞科總經理李培瑛認為，目前看來需求端在伺服器及手機端的需求仍相對穩健，消費型部分產品確實有些轉弱，不過，整體需求面仍看好。而在供給面上，目前全球重要的上原廠庫存仍維持在低水位，因此，在需求仍穩健，上游也沒有庫存去化壓力下，他預期今年第四季到明年第一季市況及價格會有修正，但修正幅度不會太深。

威剛也認為，DRAM市況方面，近期DRAM現貨價走勢已轉趨平穩，半導體供應鏈供給吃緊也逐步改善中，隨著新一代作業平台與微軟Win 11上市推升對記憶體規格要求，明年上半年將可望刺激新一波個人電腦換機與記憶體升級需求，帶動DRAM整體價格重回向上趨勢。