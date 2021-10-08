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企業網通需求提升 宏正、普萊德營運增溫

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

新冠肺炎疫情雖未停歇，但企業對於資訊產品資本支出陸續回溫，尤其是提升網路速度、遠端連結及企業私網等網通設備需求明顯提升，品牌公司宏正、普萊德營運持續增溫，普萊德前3季營收創歷年同期新高，宏正則為歷年次高。

新冠肺炎自2020年起在全球蔓延，全球企業也緊縮支出，降低費用，連帶影響企業採購資通設備，但疫情持續延燒超過20個月未停歇，企業反而加速數位轉型計畫，積極提升上網速度及應用，也推升經營企業客戶的網通品牌普萊德及宏正營運表現。

普萊德科技9月自結合併營收為1.23億元，年增22.4%，月增7%，第3季營收3.52億元，較第2季3.54億元微幅衰退，年增15.4%。累計前9月合併營收為10.17億元，較去年同期成長17.85%，續創歷年同期新高。

普萊德近年針對5G通訊和AI應用高頻寬傳輸需求，網通設備傳輸速率，推出Multigigabit PoE網路電源供電器系列，同時也推出Wi-Fi 6 無線雙頻路由器，適合企業、大型展館和宴會廳無線網路建設。

宏正9月營收4.28億元，較去年同期成長7%，月減4.8%，累計第3季營收12.7億元，季增4%；累計前9月合併營收37.23億元，較去年同期成長8%，為歷年同期次高。

宏正累計今年來自IT架構管理解決方案較去年同期成長5%、專業影音產品年增7%、USB週邊設備年增5%。亞洲、美洲與歐洲銷售表現均較去年成長，年增率分別為11%、3%及5%。

營收 普萊德

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