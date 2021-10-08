日月光9月及第3季營收同創新高 但美系外資調價目標價
封測龍頭日月光投控 (3711) 結算9月合併營收537.35億元，創歷史單月新高；第3季營收1506.65億元，季增18.7%，也創單季新高；但美系外資以中國手機銷售疲弱及限電等因素，認為會衝擊日月光明年獲利表現，由原買進評等下修至中立，目標價降至115元。
日月光投控結9月合併營收537.35億元，月增6.5%、22.3%，其中9月封裝測試及材料營收303.28億元，比8月305.52億元微減0.7%，比去年同期228.59億元增加32.7%。
日月光投控第3季合併營收1,506.65億元，季增18.7%，年增22.3%；第3季封測及材料營收900.92億元，較第2季789.88億元成長14.1%，比去年同期718.21億元增加25.4%。
日月光投控累計今年前九月合併營收3,970.61億元，年增21.0%。
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