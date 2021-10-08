十銓9月營收7.21億元 重新站回7億大關

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日公布9月營收7.21億元，月增34%，年減10.5%，歷經7、8月的短期調節，重新站回7億大關；累計前三季合併營收達56.47億元。受惠於品牌銷售佔整體營收比重超過80%及產品結構均衡發展，在在顯示十銓策略奏效，以穩健扎實的品牌根基，戰勝多變的市場環境。

十銓表示，就供應鏈觀察，PC OEM記憶體庫存充足，採購進入調節階段，拉貨力道放緩而非消失，至於消費性PC、NB及Chromebook需求屬短期減弱現象，長期而言，公司仍看好明年Win 11接捧，將帶動一波換機潮以及未來5G、車電、IoT市場大容量趨勢。

十銓進一步指出，目前市場雜音頻傳上、下游不同調及內外資降評等各不穩定因素影響，十銓謹慎看待第4季的供需市場變化，將持續以品牌、固態硬碟（ SSD）衝刺全球市占，預計2022年長短料逐步紓解後，可望挹助品牌及工控產品線進一步成長。

十銓線上發布會已於9月23日圓滿落幕，此發表會聚焦十銓的開發實力及自有創新技術，針對不同目標族群，以「散熱」、「大容量」及「DDR5」三大主題向全球展示。

隨網購、電商平台需求大增，十銓已開始為年底購物節檔期進行準備，並搭配KOL推廣行銷，持續進攻線上線下通路，針對雙11、雙12、感恩節及聖誕節推出多項節慶促銷，亦加碼振興五倍券優惠刺激內需消費，促使消費者購買意願，以助品牌年末業績獲得支撐。