史上最旺 旺宏9月、第3季營收同寫歷史新高
非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今日公布9月合併營收為56.79億元，月增13.3%、年增21.8%，單月營收再度站上50億元大關，並創下史上最旺的9月營收表現；連帶第3季合併營收為149.73億元，季增31%，同創單季新高。
旺宏今年前3季合併營收為360.28億元，年增21.5%，也創同期新高。
旺宏受惠記憶體價量上揚，且主力客戶任天堂進入唯讀式記憶體（ROM）拉貨旺季，加上編碼型（NOR）快閃記憶體、儲存型（NAND）快閃記憶體出貨也成長，公司以9月營收、第3季營收及前三季都創新高的實績，打臉稍早外資唱衰記憶體產業 ，並證明訂單非常好。
旺宏總經理盧志遠於日前法說會表示，第3季需求持續暢旺，就各產品線來看，ROM適逢出貨旺季，成長動能將最強勁，NAND Flash與NOR Flash還有漲價空間，營收可望持續成長。
旺宏董事長吳敏求也看好公司公司NOR及NAND Flash下半年營運，明年也持看好。
旺宏第2季稅後純益19.25億元，季增約1.1倍，年增45%，每股純益1.04元；上半年營收210.53億元，毛利率36.9%，稅後純益28.42億元，年增約11%，每股純益1.54元。
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