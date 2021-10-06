大立光9月營收創8個月高 股價反彈
大立光（3008）9月營收41.72億元，月增4%，年減19%，創8個月來新高，預估10月營收約與9月持平，營收表現增溫，推升今（6）日股價開高，盤中漲幅1.44%，暫時化解向下探底危機，至於2,000元關卡能否守住?市場關注即將登場的法說會將釋出的訊息。
大立光第3季營收119.78億元，季增18%，年減19%；累計今年前9月營收339.11億元，年減17%；大立光9月營收表現不如市場預期，第3季合併營收則是近8年同期新低，呈現旺季不旺的情況。
大立光法說會預計10月7日召開，將由執行長林恩平主持，除了第3季的財報數字之外，也將釋出最新營運展望，市場關注包括毛利率的表現，中國能耗雙控政策的影響等議題。
大立光昨日一度下滑至2,050元，瀕臨2,000元關卡，以2,070元收盤，今日以2,095元開出，一度拉升至2,120元，盤中漲幅1.44%，市場等待將登場的法說會所釋出的訊息，將牽動後續股價的表現。
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