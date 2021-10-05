牧德9月營收2.43億元 IC載板業務驅動成長

牧德科技（3563） 今 (5) 日公告9月營收2.43億元，月增3.45%，年增45.47%。今年第3季營收7.12 億元，較去年同期營收 4.78 億元，增加 48.87%，今年 1 到 9 月累績營收 21.16 億元，較去年同期營收 18.42 億元，增加 14.90%。

受惠於 IC 載板業務驅動，牧德樂觀看待下半年營收與獲利，可望達陣今年營收雙位數年成長目標，而從今年第 4 季末到明年，動能除了配合客戶開發的高精密檢測設備還會加入AOI Based 電測機產品，有望接棒推升營收成長的新動能。

牧德強調，創造客戶價值是牧德產品研發最大宗旨，故持續投入研發，開發高性價比新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並持續保持市場敏銳度及技術優勢，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業發展。