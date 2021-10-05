致伸9月營收63.1億元 月增6%創八個月高點

致伸科技（4915）公布9月營收63.1億元，月增6%，為八個月來高點、年減13%，累計今年前九月營收512.8億元，年增5%。

致伸第3季營收176.7億，季增7.4%，致伸表示，受到零組件缺料影響，消費性聲學產品訂單交期遞延至第4季，主要客戶仍持續努力追料中， 期望於第四季有所紓解，預期如零組件供應順利，本季營收將有顯著季成長，為今年營收單季新高。展望下半年毛利率與營業利益率均有望較上半年提升，今年下半年獲利期待能優於上半年。

其中，各產品線方面，因疫情居家辦公、電腦、電競與消費產品需求持續成長，但是成長幅度隨著疫情趨緩而漸趨溫和。當疫情得到紓解，辦公室逐步開啟後，商用的多功能事務機與印表機需求將會復甦而有年增雙位數的成長率。

受惠先進駕駛輔助助系統 (ADAS) 的需求，汽車電子需求續強。雖然視覺影像產品因整體策略調整，積極降低毛利不佳與不具獲利性產品線，而呈現營收微幅持平之趨勢， 然而視覺影像產品受益毛利改善，整體獲利均較去年大幅提昇。聲學產品下半年為季節性旺季，然而零組件短缺為一大挑戰， 本季有所紓解。

致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能將優於營收。整體獲利年成長率將優於營收成長率，主因產品與客戶比重優化，毛利率與營業利益率改善。

致伸也持續升級製造能力並以工業4.0思維引導製造與邁向智慧製造。致伸泰國自建廠預計本季底進駐， 將成中國以外最大製造基地。