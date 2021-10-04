鴻海集團樺漢今除息 早盤迅速完成填息

工業電腦大廠樺漢（6414）今（4）日除息，除息參考價為180.5元，早盤開盤不久旋即填息，今日股價表現領漲於工業電腦族群，上漲3.88%，盤中高點來到每股190.00元。

樺漢不畏疫情逆風考驗，8月合併營收遞出改寫歷年同期新高的成績單，達74.1億元，月增6.5％、年增7.0％；累計2021年1至8月合併營收達573.1億元，年增14.7％，並創歷年新高。

展望2021年下半年，樺漢期待進入IPC產業出貨旺季，有助旗下的自助結帳機、自助公益彩票機、智能博奕機等出貨動能持續墊高公司個體營運規模放大，加上品牌通路、系統整合在手訂單持續創新高的添翼，將致力推進全年獲利表現朝向年增率正成長之目標。

同時，樺漢持續發揮IPC整合優勢的新定義，從傳統IPC(Industrial PC)進入第三世代-雲軟硬智慧平台IPC，與合作夥伴搶攻更多AIoT市場份額，有望效益展現且挹注整體營運更上一層樓。