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曜越22日將除權息 每股配發股利4.5元

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

曜越（3540）明（22）日將進行除權息，每股配發股利4.5元，包括3.5元現金股息及1元股票股利。現金股利發放日為10月29日。

曜越今年將持續拓展銷售管道，「蝦皮購物」正式成立「Thermaltake曜越品牌旗艦店」，店內包涵TT PREMIUM、Thermaltake和Ttesports三大產品線，讓消費者有更便捷、迅速的購買通路與服務，並持續建立全球線上、電商市場及線下渠道，打響品牌知名度；公司亦針對全球各區消費者的特性，提供客製化產品製作，創造特有價值與功能的產品規格，以及掌握市場趨勢，尋求異業結盟，藉以創造出更多創新技術的產品。

曜越8月合併營收3.04億元，為近三個高，月增0.8%、年減41.8%，累計前八月合併營收為31.18億元，年減9.6%，但為歷史次高。

曜越 股利

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