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可成祭庫藏股措施 今早盤股價大漲6%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

金屬機殼大廠可成（2474）昨（16）日宣布，祭出罕見的庫藏股措施，將買回2.5萬張股票，今（17）日可成股價早盤聞訊大漲，漲幅超過6%。

可成公告，預計買回區間價格為109.20至256.80元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。預定買回之期間為9月17日至11月16日。

可成近期股價在除息後連續破底，近日面臨150元保衛戰，波段低點來到每股153.50元。這次可成董事會祭出過去可成少見的庫藏股措施，這次也是可成近期第二次實施庫藏股，將用以維護公司信用與股東權益。其首次買回庫藏股是在去年3月19日，當時亦計劃買回2.5萬張，最終該公司買回8,773張，可成指出，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。

可成8月份營收32.47億元，較七月份的34.71億元，月減6.5%；較去年同期的77.24億元，年減58%。

該公司表示，8月份營收表現與7月大致持平。相較去年同期減少，除因今年起不再認列泰州廠營收，整體供應鏈缺料導致客戶放緩拉貨速度，加上COVID-19病毒變異疫情擴大衝擊全球運能，均為同比下降主要原因。

累計前八個月可成合併營收297.49億元，較去年同期557.3億元，年減46.6%，主因泰州廠今年不再計入營收，以及供應鏈缺料影響，符合公司預期。

可成 營收

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