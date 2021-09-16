擴大與供應鏈合作 Arm重新以軟體定義汽車產業未來

Arm今（16）日宣布與汽車供應鏈領先企業合作，推出全新的軟體架構暨參考實作：供嵌入式邊緣裝置使用的可擴充開放架構（Scalable Open Architecture for Embedded Edge，SOAFEE），以及兩種全新的參考硬體平台，加速實現汽車產業軟體定義的未來。

當前汽車開發面臨的挑戰是，若要達成先進駕駛輔助系統（ADAS）、車載資訊娛樂系統（IVI）、電氣化動力系統與自動駕駛，程式的複雜性將越來越高。為了滿足不斷演進的消費需求，運算必須更為集中，而軟體的角色也更形重要。其結果影響了軟體的開發、部署及管理，也意味著以降低成本、時間與複雜性而廣為人知的雲端原生開發方式，比起以前更適合於汽車應用的開發。

然而，要快速且順暢地應對當前軟體定義汽車的需求，它必須提供一個標準化的框架，這個框架涵蓋既存的雲端原生技術，這些技術能和汽車應用所需的即時性與安全性功能進行大規模的協作。同時，這個框架也將使其它需要即時性與極需安全性功能的使用場景受惠，例如機器人與工業自動化。

Arm 車用與物聯網事業部副總裁 Chet Babla 表示，整個供應鏈從 IP 設計到汽車製造商，都必須重新檢視與重新定義。他指出，Arm 憑藉其在供應鏈中獨特的位置，正帶領各界協力合作，以落實為汽車應用的安全與即時需求設計所需的標準、軟體、開發人員資源與特定應用的處理平台。

SOAFEE 是汽車製造商、系統整合商、半導體、軟體與雲端技術領導廠商通力合作的成果，它為軟體定義汽車確立基於開放標準的全新架構。此外，由這些業界領導企業合組的專業團體（Special Interest Group，SIG）還為 SOAFEE 定義了架構實作，並將其作為免費使用的開源軟體，目標在促成廣泛的原型設計、工作負載探索與早期的開發。Arm 目前正與市場領先的商業解決方案供應商合作以擴大其相容性，並為開發功能性安全的設計提供更快速的路徑。