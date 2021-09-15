缺料恐影響獲利 兩外資降台達電評等及目標價

台達電（2308）8月合併營收259.24億元，月減1.7%，下探六個月來低點，主要受IC缺料影響，外資認為在供應鏈短缺、加上通膨影響成本上升，恐衝擊下半年訂單能見度，擔心獲利恐較市場預期低，兩家外資最新報告調降台達電評等及目標價。

歐系外資調降台達電2021~2023年每股純益預估，降幅2~8%，主要是擔心在電動車獲利成長趨緩，且電源供應鏈訂單能見度也受到影響，恐將影響獲利表現不如市場預期。

歐系外資決定調降台達電評等，由原先優於大盤表現調降至中立，目標價由347元下修至290元。

亞系外資表示，台達電在面臨缺料及通膨的影響下，恐衝擊下半年訂單能見度，雖有數據中心及電動車雙題材，但決定調降2021~2023年每股純益預估，降幅4~8%。

亞系外資調降台達電評等，由原先買進調降至優於大盤表現，目標價由370元調降至305元。

台達電8月合併營收下探六個月來低點，主要因IC缺料，影響消費性電子及電動車的出貨；累計今年前八月合併營收2,035.5億元，年增15%，台達電董事長海英俊7月底在法說會上表示，整體能見度清楚，第3季會比第2季好，下半年包括資料中心、工業自動化（IA）都有一定成長動能。

台達電今（15）日開高走低，早盤以264元開出，一度拉升至265元，盤中翻黑，終場收在258元，下跌5.5元，跌幅2.08%。