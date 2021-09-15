富邦媒直逼2100元再飆歷史天價 高價股排名坐四望三

富邦媒（8454）本周以來股價持續轉強，今（15）日再度向上攻高，盤中來到2,095元，漲幅超過4%，再度刷新歷史天價紀錄，直逼2,100元，並擠下祥碩（5269）、緊追信驊（5274），盤中在高價股中排名第四，但坐四望三，與信驊的股價差距僅6%上下。

富邦媒今年7月5日除權息後，僅花一個多月完成填權息，近日股價在五倍券納入本土電商利多激勵下，再度發動攻勢，寫下歷史天價。從基本面來看，國內疫情反覆，宅經濟的購物模式恐成常態，隨著第4季進入消費旺季，雙11將登場，是年度最大檔期，今年創造的消費力可期。

富邦媒今年6月因本土疫情拉警報，單月營收創下歷史次高來到83.3億元，直逼去年雙11時的月營收規模，7月、8月連續兩月營收站穩70億元關卡，累計今年前八月合併營收再次突破歷史同期高點來到550.1億元，較去年同期成長32.4%。

法人表示，富邦媒近年成長速度持續優於產業平均，且產業發展空間仍大，網購目前在台灣的滲透率僅12-13%，低於其他亞洲國家。不過，也要留意富邦媒目前股價已來到歷史高檔，且評價面已合理反映至明年業績展望，高價股通常有特定買盤操作，追高風險大。