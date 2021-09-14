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iPhone 13要來了 鴻海目標價外資喊160元

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
蘋果公司預計美西時間十四日舉行iPhone 13系列新機發表會，鴻海第3季營收雖然預估與第2季持平，但將比去年同期年增5%。圖為蘋果iPhone 12系列在台灣正式開賣情況。 本報資料照片
蘋果公司預計美西時間十四日舉行iPhone 13系列新機發表會，鴻海第3季營收雖然預估與第2季持平，但將比去年同期年增5%。圖為蘋果iPhone 12系列在台灣正式開賣情況。 本報資料照片

iPhone 13要來了！ 外資指出，鴻海（2317）第3季營收雖然預估與第2季持平，但將比去年同期年增5%，在看好對即將到來的iPhone新產品推出週期，加上鴻海在雲端服務供應商(CSP) 需求強勁下，維持買進評等，目標價160元。

外資指出，鴻海在iPhone組裝業務方面，儘管有新進入者，但競爭格局沒有變化。在CSP伺服器和零組件業務將持續貢獻營收下，鴻海獲利表現，預計毛利率將在2022、2023年提高至7-7.5%。鴻海將繼續堅持在電動汽車和半導體業務的輕資產策略。

各界最關注鴻海第3季iPhone的出貨動態，儘管供應鏈面臨挑戰，但iPhone仍步入正軌。外資表示，預計9月收入將隨著iPhone產量的增加而強勁成長，儘管大陸最近發生洪水氾濫和新冠肺炎病例增加，但該公司並未發現物流問題。

外資認為，除了鴻海需要在美國/泰國建立組裝能力外，該公司在半導體和電動汽車業務方面，保持輕資產方式，這是個好兆頭，有助於持續改善毛利率。外資法人看好鴻海在2023年電動汽車貢獻下，將推動毛利率進一步增長。

鴻海 iPhone 外資 iPhone 13

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