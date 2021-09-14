台美投資趨勢拉回布局 永豐金證辦線上投資論壇

防疫數位服務持續升級，永豐金證券擴大舉辦線上「2021年第3季產業投資論壇」，自8月底起進行為期一個月的線上論壇，並邀請美國專業券商Rosenblatt與會，論壇主題含蓋台美雙市場共18場專題演講、12場海內外公司座談；永豐金證券表示，台股短期因疫情、運輸、長短料各類因素影響導致動能略有趨緩，但檢視庫存與需求仍相對健康，以獲利結構的穩定性與產業競爭力來看，遇拉回時可擇機布局優質標的。

永豐金證券第3季線上投資論壇將持續進行到9月底，專題演講囊括當前全球熱議的ESG投資趨勢、新世代車用電子材料、自動駕駛智慧控制、高頻構裝材料產業、太空產業與低軌道衛星發展、下世代雲端運算架構等議題，分別邀請工研院、MIC資策會與多位產業專家分享產業趨勢，並邀請中央大學副校長綦振瀛教授針對GaN在功率元件與射頻元件之應用與發展趨勢進行深入探討。

這次論壇特別邀請美國券商Rosenblatt進行海外市場分析，目前規劃由Rosenblatt參加5場論壇，聚焦主題包括半導體、金融、軟體、廣告等產業趨勢分享，以及美股潛力公司評析。Rosenblatt目前是業界最大場內經紀人券商（Floor broker），提供領先的產業架構分析，以及科技、媒體、通訊領域等差異化的證券研究，並且獲得許多FinTech、TMT投資獎項。

永豐金證券表示，隨著疫苗施打率提升，全球主要已開發國家已走向解封，歐美經濟活動逐漸回復正軌，但變異病毒仍肆虐，短期內許多產業供應鏈仍將受到影響，且部分產業如NB、面板出現需求雜音，另外像被動元件、IC載板、電源管理IC等也出現長短料不一致的調整現象；加上聯準會討論將在今年內開始降低購債規模，使得市場波動加大。

近期市場關注下半年需求狀態與2022年台股企業成長力道，永豐金證券表示，短期因疫情、運輸、長短料各類因素影響導致動能略有趨緩，但檢視整體供應鏈由上到下，庫存與需求仍相對健康，本波拉回只是健康的回檔整理，以台股獲利結構的穩定性與產業競爭力，建議均可趁此波拉回，擇機佈局優質標的，看好產業仍以晶圓代工、高速傳輸、伺服器、運動休閒與成衣、車用相關等供應鏈為首選。

線上投資論壇將進行到9月底，除邀請機構投資人參與，並開放給永豐金證券的一般投資人參加，提供客戶數位加值服務。