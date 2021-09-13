東森減資後掛牌首日股價攻頂 富邦媒2000元天價再現

東森（2614）減資後新股掛牌，首日即開紅盤，開盤不到5分鐘，股價即攻上漲停鎖死，來到38.25元。另，電商股精神領袖富邦媒（8454）股價也續漲，早盤股價再度攻上2,000元大關，漲幅逾8%。

東森為提升股東權益報酬率及每股盈餘，辦理現金減資每股0.5元退還股東股款，減資比例約為5%。東森旗下擁有小金雞東森購物，暫停交易期間國內電商股因Delta病毒入侵社區大漲，東森今日有補漲的意味。

東森上周公告8月合併營收4.82億元，年增13.15%，創2019年以來新高。東森目前營收來源包括倉儲、新媒體、東森寵物雲，期中，東森寵物雲不近年引進國內外優質獨家商品，並推出新型態複合店營運模式，營運表現漸入佳境。

此外，東森轉投資東森購物日前也公布累計今年1-8月合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）達185.9億元，年增率20.1%，累計合併稅前獲利13.7億元，較去年獲利10.2億成長34.5%，每股稅後純益達11.31元；8月份合併營收24億元，年增率17.2%，合併稅前獲利1.74億元，年增率12.2%。

富邦媒甫公告的8月營收也十分亮眼，單月營收72.2億元，年增31.7%，創單月同期歷史新高。累計前八月合併營收亦為歷史同期高點，已來到550.1億元，較去年同期成長32.4%。

時序就入9月，電商9月除了受惠中秋送禮、烤肉商機外，剛落幕的99狂歡節也可望維持營收成長動能。緊接著進入第4季後，將來到電商旺季，加上五倍券上路助陣，可望增添旺季動能。