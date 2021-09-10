信紘科8月營收1.68億元 創單月新高

信紘科（6667）於今日公告2021年8月合併營收為1.68億元，月增44.8%，創 單月新高，年增43.4%，主要受惠晶圓廠持續擴建，推升信紘科廠務供應系統整合業務。

信紘科累計前8月合併營收為10.82億元、年增18.4％。

信紘科表示，受惠於竹科晶圓廠、南科先進製程廠等全力趕工新廠的建置及產能擴充等，挹注信紘科下半年進入高科技產業製程之廠務供應系統設備裝機階段，機台也陸續展開測試，整體施作工程如預期進度，加上穩定拆移機工程服務的需求，因認列營收，推升8月營收站上1.68億元，創單月新高。

展望2021年下半年，信紘科表示，下半年進入半導體產業施作工程認列高峰，公司下半年營運持續成長表現深具信心，一方面，公司仍謹慎面對台灣疫情警戒的現況，以及疫情所帶來包括原物料成本、人力需求、客戶工程進度等的不確定性因子，做好各項因應措施準備。

另一方面，隨著主要半導體產業客戶加速擴廠增產的腳步，帶動整體施作工程保持良好的進度，新建廠從工廠開始土建至半導體設備大量進機安裝約需要1至1.5年的時間，信紘科積極憑競爭優勢，爭取訂單合作機會，創造在手訂單金額持續保持歷史新高水位的態勢，同時優化訂單結構表現，進一步精進公司整體毛利率與獲利表現。