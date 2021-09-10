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捷流8月營收2.27億元 創歷史同期新高

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

蝶閥龍頭捷流閥業（4580）(4580)今(10)日公布8月合併營收2.27億元、年增7.7%，受惠旗下客戶下單、拉貨力道強勁，帶動8月營收再創歷史同期新高；累計前八月合併營收15.77億元，則較去年同期微幅減少3.4%。

捷流表示，隨著全球產業擴建新廠、擴增產能計畫持續發展，憑藉集團多元產業、多區域接單策略，持續創造整體營運良好動能，尤其兩岸石化、船舶、電子等產業主要客戶加大工業閥門訂單拉貨需求。

另一方面，觀察近年各產業深化工業自動化設計投入，以提升整體生產效率、人力調配等需求，也進一步拉升客戶採購工業閥門產品，同步加裝自動化控制整合設備訂單，都是帶動8月營收繳出歷年同期新高的關鍵。

捷流觀察發現，目前電機電子產業客戶紛紛加速產能分散、擴建新廠計畫，船舶產業也因應全球環保法規執行，持續進行改裝排煙脫硫設備、壓艙水處理系統等閥門訂單需求，都為集團創造營運良好動能。

展望第3季，捷流持審慎樂觀看法。看好整體訂單出貨表現，有望隨著各產業主要客戶加大拉貨力道而提升，加上捷流銷售產業領域廣泛，為各業界重量級客戶主要合作夥伴，目前整體接單動能持續暢旺，接單水準仍優於去年同期。

其中，兩岸石化能源產業持續提高高值化產能擴增、天然氣接收站擴建計畫，以及政府規劃公共污水處理回收再利用等再生水建設的工業閥門訂單，可望進一步堆疊集團未來營運表現。

營收

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