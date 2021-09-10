聯發科8月營收428.08億元 歷史次高

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今日公布8月合併營收428.08億元，月增6.1%，僅次今年6月的477.56億元，為單月歷史次高；累計前8月營收3,168.54億元，年增68.65%。

儘管近期手機銷售表現相對疫弱，但聯發科因產品線擴大在各領域應用，8月營收回升逾6%，達428.08億元，年增30.9%，顯示平衡布局效益發酵。

聯發科合計7月及8月合併營收為831.68億元，法人預期，聯發科第3季營運目標應可順利達成，將約1,257億至1,319億元，與上季持平或成長5%。

法人預期，聯發科今年營運將於第3季達到高峰，第4季隨著時序步入傳統淡季，聯發科業績恐將滑落；不過全年營收仍可望較去年成長達47%至52%，5G手機晶片仍是推升營運成長主要動能。