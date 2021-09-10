日月光產能吃緊到明年、8月業績旺 法人按讚後市

日月光投控（3711）自結8月合併營收504.49億元，月增8.54%，法人機構指出，日月光投控目前全產線封測產能皆相當吃緊，緊俏狀況延續至2022年，看好後市營運表現。

日月光投控8月IC ATM營收305.52億元，較7月的292.13億元，月增4.5%，EMS營收200.6億元，月增14.9%。

分析師表示，現在市場需求佳，對封測產業是有利，整體價格也不錯，不過仍需觀察原物料和關鍵零組件價格上漲趨勢；預期日月光第3季IC ATM營收季增12%以上，EMS部分，客戶新的專案釋出，預估約季增35%。合併毛利率方面，排除匯率影響，IC ATM毛利率優於第2季，EMS營業利益率約為4%，集團合併毛利率將會小幅下滑，主要是EMS占營收比重增加。

日月光投控預期今年半導體邏輯晶片市場可成長10%，集團營收呈現逐季成長，若以美元計價，2021年全年ATM成長目標是半導體邏輯晶片市場成長幅度的二倍，現在公司提高目標，成長將會超過二倍；EMS生意量年成長幅度，目標高於封測生意量。

此外，原本目標改善集團營業利益率較去年增加1.5~2個百分點，現在預期將會增加2.5~3個百分點；封測市場展望樂觀，現階段全產線封測產能皆相當吃緊，緊俏狀況延續至2022 年，看好日月光投控後市營運表現。