和大8月營收6.2億元 回到上升趨勢

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）8月合併營收為6億2507萬元，月增18.75%，較去年同期增加48.56%，累積合併營收為44億15萬元，年增47.96%，確定回到上升走勢，本月受到上半年度延遲出貨及微幅漲價調整下，營收創33個月新高，公司未來營運保持樂觀。

和大上半年受到現場人力缺口影響，公司仍持續增補人力，但缺口仍難在短期補足，為因應客戶往後新訂單挹注，下半年嘉義大埔美三廠將機台預計先啟動4條自動化AI智能產線，可為未來營運注入成長動能，為了超前佈署擴增產能，預定啟動第五廠之規劃，期能在年底到明年初動工，另標購嘉義大埔美園區土地約5,500坪做為第六廠建廠土地。

各國政府為落實減排目標，使得全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠在2023年加快電動車發展並在2030年停止生產燃油車，公司也持續與主要客戶及潛在客戶保持新能源車傳動減速機構的開發，以期在全球政府節能減碳及ESG永續經營政策下客戶對於新能源車關鍵零組件的拉貨動能強勁，公司在新能源車傳動減速機構的研發已具競爭優勢，進而精進整體營運成長動能。