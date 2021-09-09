快訊

免抽籤！經濟部好食券「先搶先贏」 前400萬名數位綁定直接送

稼動率再拉升 日月光8月營收站上500億元 歷史次高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

封測日月光投控（3711）8月合併營收受惠旺季效應、稼動率提升，重新站上500億元之上，達504.5億元，創歷年單月次高，月增8.5%、年增20.3%；累計今年前8月合併營收3,433.25億元，年增20.8%。

日月光8月營收結構，其中封裝測試及材料營收305.52億元，月增4.6%，比去年同期成長23.3%。

日月光對今明年封測產業景氣抱持樂觀。

日月光投控營運長吳田玉表示，封測產業明年需求仍然強勁、明年第1季甚至可能是歷年最旺的首季，也可能比今年第4季成長；今年營運基調與去年相近，會逐季成長。且衡量原材、設備及加工等生態系統，他認為最快要到2023年供需才會達平衡。

吳田玉甚至以日月光投控目前處於四大助力：包括市場強勁需求、日月光投併合併矽品後，全球地位再提、充沛產能及多元且領先的技術整合，凸顯日月光投控在往後的封測產業，將創造更優越的營運表現，繳出更亮眼的成績。

日月光 封測 營收

延伸閱讀

聖暉8月、前8月營收 同創歷年同期新高

陸IC設計砍單 封測協力廠受災

鄧佳華離職日月光「新工作一天就被開除」　喜曝連千毅找上門挖角

上下游整合！聯電跨足封測業務 6點半記者會宣布入股頎邦

相關新聞

十銓8月營收5.38億 品牌銷售貢獻逾八成

十銓科技（4967）今（9）日公布8月營收5.38億元，2021年1~8月合併營收49.26億元。十銓科技統計，到今年八...

大聯電時代 股價衝高市值翻倍

回頭看這短短的一年時間，聯電的蛻變完全令市場耳目一新，不論是股價翻了兩倍多，還是總市值衝上台股的第六大，這些都是翻倍的跳躍式成長，加上泛聯電集團的概念持續膨脹，我們大膽預測大聯電時代來臨了！

Mini LED 9月如期出貨 誰受惠？

Apple9月中旬即將舉行新機發表會，iPhone13估計沒有新增亮眼功能，而是針對規格升級，隨著蘋果發表在即，法人默默佈局相關個股，像是外資9月大買穩懋5357張，8月營收22.54億，隨著蘋果拉貨動能轉強...

記憶體外資降評 是寒冬來了還是狼來了？

今年8月12號，摩根士丹利(大摩)台、美、日、韓所有旗下的半導體分析師同步發放一個主題為「記憶體寒冬來臨(Memory-Winter Is Coming)」的七十頁產業報告，主要內容在提醒DRAM景氣浮現反轉訊號...

台積電傳前進高雄蓋7奈米廠 護國神山大舉投資 背後卻隱藏一大危機？

護國神山台積電（2330）近年來投資腳步不停歇，不僅在中國、美國、日本的布局不斷開枝散葉，也不曾違背「根留台灣」的承諾，持續加碼在台投資。近日傳出，台積電將前進高雄打造7奈米重鎮，背後卻隱藏一大危機。

亞洲最佳企業雇主獎 康健人壽連三年獲肯定

長期致力打造全方位幸福職場的康健人壽，一直在人才培育、員工福利和提升友善工作環境等各方面不遺餘力，今年再度獲得外界和員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。