稼動率再拉升 日月光8月營收站上500億元 歷史次高

封測廠日月光投控（3711）8月合併營收受惠旺季效應、稼動率提升，重新站上500億元之上，達504.5億元，創歷年單月次高，月增8.5%、年增20.3%；累計今年前8月合併營收3,433.25億元，年增20.8%。

日月光8月營收結構，其中封裝測試及材料營收305.52億元，月增4.6%，比去年同期成長23.3%。

日月光對今明年封測產業景氣抱持樂觀。

日月光投控營運長吳田玉表示，封測產業明年需求仍然強勁、明年第1季甚至可能是歷年最旺的首季，也可能比今年第4季成長；今年營運基調與去年相近，會逐季成長。且衡量原材、設備及加工等生態系統，他認為最快要到2023年供需才會達平衡。

吳田玉甚至以日月光投控目前處於四大助力：包括市場強勁需求、日月光投併合併矽品後，全球地位再提、充沛產能及多元且領先的技術整合，凸顯日月光投控在往後的封測產業，將創造更優越的營運表現，繳出更亮眼的成績。