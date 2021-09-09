亞洲最佳企業雇主獎 康健人壽連三年獲肯定

長期致力打造全方位幸福職場的康健人壽，一直在人才培育、員工福利和提升友善工作環境等各方面不遺餘力，今年再度獲得外界和員工的高度認可。康健人壽今(9)日表示，今年連續第三年榮獲亞洲權威人力資源刊物HR Asia所主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，除了高度重視員工福利、提供多元平等共榮的健康環境，更在新冠肺炎疫情期間提供優於業界的完善措施，讓員工在疫情期間得以處於安全的工作環境，平衡工作和家庭，深獲員工肯定。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，康健人壽在台深耕32年，深切了解員工是公司最珍貴的資產，而家庭則是員工最重要的後盾。今年已是康健人壽連續第三年獲得HR Asia的肯定，「再次證明我們在人才培育和發展等各面向的努力，獲得高度認可」。

今年台灣遭逢本土疫情爆發，許多家庭皆面臨嚴峻挑戰，康健人壽提供全薪防疫假、特殊津貼、通勤補助等措施，協助員工無後顧之憂地兼顧家庭和生活。三級警戒期間，80%的員工採居家工作，將染疫風險降至最低。

康健人壽承諾將繼續努力發揮企業價值創造多元、平等、共融的環境，讓員工也可以擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

康健人壽在去年疫情初期即啟動居家工作和異地辦公以確保工作環境的安全，三級警戒期間，居家工作的員工比率高達80%，讓員工減少染疫風險並可同時照顧家人。

康健人壽更提供十天全薪緊急防疫假、1萬元的一次性新冠肺炎特殊津貼以及一天最高1,000元的交通費補助，讓員工可以安心無虞地兼顧家庭和工作。

除了既有的員工協助方案(EAP)與健康照護持續支援員工，更提供線上舒壓課程確保員工身心健康，並透過「啟動你的健康。輕。生活」品牌活動，鼓勵員工透過檢測了解身心狀態，積極正視生活中的不確定感並尋求專業協助。

康健人壽除了提供優於業界的年休假制度，同時也為處在不同人生階段的員工提供所需要的照護方案，包括：新手父母報喜專案、12周全薪產假、20個工作天的全薪陪產假；三明治族群的20個工作天全薪緊急看護假；40歲以上同仁則享有優於同業的健檢套餐等福利。若是有領養需求，公司還提供最長20天的領養假，給予同仁更多規劃工作及生活的靈活彈性。

康健人壽人才策略首重員工體驗，推廣新創加速計畫，鼓勵各部門員工組成團隊積極提案，透過創新思考和敏捷調整，讓員工將想法和策略落實，進而協助公司提升營運效能。

康健人壽也提供完善的升遷制度、工作觀摩、輪調機會、國際短期工作交換以及多元學習計畫，讓員工適才適性發揮所長，勾勒未來美好藍圖。

康健人壽積極落實母公司信諾集團的多元、平等、共融政策，尊重個人差異性，為鼓勵多元成家並消弭職場性別歧視，康健人壽提供20天全薪領養假、協助同性婚姻員工建立家庭，也是2020年唯一獲頒台北市職場性別平等認證的保險公司。

HR Asia Awards為亞太地區極具指標意義的人力資源獎項，旨在表揚傑出企業雇主，獎項評選流程嚴謹，評估標準包括企業文化、領導效能、學習與發展、績效管理、職涯發展、薪酬與福利等，針對公司員工進行匿名反饋和意見調查，加上公司人才策略簡報及實地參訪，最後由專業人力資源專家、學者等所組成的獨立評審團隊評選出優勝者，今年共292間公司共同參與角逐。