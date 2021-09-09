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聯電董事長釋利多 早盤股價止跌、聯家軍跟漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
聯電。（本報系資料庫）
聯電。（本報系資料庫）

聯電（2303）8月營收續創新高，連續四個月創高，董事長洪嘉聰釋出今年合併營收將超過2,000億元，再創新高的正面訊息，股價在連三跌後，今（9）日止跌，早盤開低後翻紅，盤中漲幅逾2%，表現較大盤強勢，多家聯家軍也跟進上漲。

聯電去年合併營收1,768.2億元，創下新高；今年8月合併營收187.9億元，累計前八月合併營收1,351.6億元，洪嘉聰指出，今年營收將超過2,000億元，再創歷史新高；共同總經理簡山傑也表示，目前產能仍供不應求。

聯電預估第3季晶圓出貨量將季增1~2%，平均銷售單價（ASP）季增約6%，毛利率約35%。法人預估，聯電第3季營收有望季增約7~8%，續創新高。

聯電董事長、總經理都釋出正面訊息，利多推升今日股價翻紅，早盤以65.3元開低，盤中翻紅一度拉升至67.4元，股價止跌反彈，聯家軍包括智原（3035）、矽統（2363）、聯陽（3014）、聯詠（3034）、欣興（3037）等多家公司都是上漲表現，智原盤中漲幅逾8%。

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