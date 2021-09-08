英業達8月營收486.87億元 第3季營收將季增兩位數

萬寶投顧王榮旭表示，Delta疫情升溫觸動市場敏感神經，這波領漲的晶圓代工雙雄出現獲利回吐賣壓，漲勢較強的中小電子股，例如IC設計新唐(4919-TW)、創惟(6104-TW)、偉詮電(2436)、晶宏(3141)及智原(3035)甚至被殺到跌停板....

2021-09-08 09:07