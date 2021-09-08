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英業達8月營收486.87億元 第3季營收將季增兩位數

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

英業達（2356）今（8）日公布2021年8月營收為486.87億元，月增6.98% 年增8.84%，隨著進入第3季傳統出貨旺季，預估第3季營收將季增兩位數，進入全年最旺的一季。

英業達2021年8月筆電出貨200萬台，月增10萬台，顯示缺料的情況有稍微舒緩一點，加上進入下半年伺服器與智慧裝置產品的出貨旺季，均將推升第3季業績進一步成長。

英業達2021第3季將進入今年全年營運高峰，法人預估，第3季營收將季增15%，主要將受惠大型資料中心客戶挹注，以及伺服器新平台轉換，將帶動伺服器大量出貨，加上智慧裝置進入傳統旺季，以及業外處份上海廠房舍一次性的資產利益，預估第3季獲利將強勁成長。

營收 英業達

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