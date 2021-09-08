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統一亞洲半導體ETN換股 晶圓代工、IC設計戰力完備

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

統一亞洲半導體ETN(020025)指數新成分股於9月6日生效，刪除羅姆、穩懋（3105），新增瑞昱（2379）及世界先進（5347）；統一證券金融商品部表示，半導體產能吃緊，晶圓代工及封測漲價，晶片價格也有望上調，新加入的成分股出貨動能強且具定價能力，讓亞洲半導體指數成分股布局更加完整。

晶圓代工成熟製程緊缺預計將延續到2022年，價格上漲至20%左右，部分稼動率甚至大於100％，推升聯電（2303）、世界先進毛利率大幅跳升；法人看好世界先進8月及9月營收將續創新高。網通IC設計大廠瑞昱8月營收96億元連四個月創新高，乙太網路、交換器、WiFi等產品線訂單已排至年底；全球網通晶片大廠博通(Broadcom)亦表示持續看好半導體景氣未來五年年複合成長率可達5%，基本頻寬升級、雲端、以及企業支出持續強勁。

統一亞洲半導體ETN指數成分股包括台、韓、日、港四地掛牌的半導體公司，每年3月及9月調整成分股，此次調整後台灣比重47.76%，包含台積電（2330）等晶圓代工三雄以及代表性封測大廠；韓國比重31.35%，包括全球記憶體前二大廠三星電子及SK海力士；日本占比20.89%，包含全球第三大半導體設備廠東京威力科創及車用電子翹楚瑞薩電子，檔檔皆為亞洲半導體供應鏈的菁英。

該ETN至7月底科技股出現雜音回檔後至今反彈逾10%，統一證券表示，太過集中於單一個股或是短線操作容易增加波動成本，也無法完整參與半導體市場規模的持續成長，投資人若擔心買指數商品會有入場時機不好抓的情況，可考慮定期定股波段思維，以平均持有成本。

半導體 晶圓代工 世界先進

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