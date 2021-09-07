聯電8月營收再創歷史新高 法人估全年EPS 4元

聯電（2303）8月營收為187.9億元，月增2.31%，再創單月歷史新高；法人機構預估，聯電產能利用率持續滿載至年底，全年每股獲利（EPS）可望交出4元的好成績，不過，在股價波段漲多後，投資評價為中立。

法人機構表示，聯電先前法說會表示，第3季晶圓出貨量將季增1%-2%，ASP季增6%，以聯電的訂單來看，在5G和電動汽車等大趨勢的推動下，市場需求持續超越供應面，推升聯電晶圓出貨量及以美元計價ASP。此外，客戶開始導入聯電22nm製程技術，產品包括connectivity和display applications，公司也專注發展特殊製程，例如OLED display driver、RFSOI和imaging applications等。

第3季整體毛利率因ASP成長和產品組合改變，將較上季提升，約34~36%左右；市場預估聯電全季EPS約逾1元。

分析師表示，聯電今年資本支出23億美元，年增148%，主要是聯電董事會已經批准一項投資計畫，將擴大聯電在台南科學園區的12A廠第6期（P6）產能，聯電將與多家客戶共同擴充在台南科學園區Fab 12A P6廠區產能，客戶以議定價格預先支付訂金方式，確保取得P6未來產能的長期保障，就是產能負載保護機制，將確保P6的產能利用率維持在健康的水準。聯電對晶圓需求抱持著與業界相同樂觀的看法，市場預估今年EPS有達4元的表現。