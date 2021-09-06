群聯8月營收399.87億元年增28% 創單月新高

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務領導廠商 群聯 (8299) 今 (6)日公布2021 年8 月合併營收為57.07億元，創單月歷史新高，年增52%；年度累計至8月份營收達399.87億 元，與去年同期相較成長 28%，也是歷史同期新高。

群聯表示，8月合併營收結構，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量，年成長超過250%，創歷史單月新高；工控記憶體模組總出貨量成長近 40%。

此外，累計至今年8月的 PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率將近 145%，創歷史同期新高;工規記憶體模組總出貨量年增率 將近36%，年度累計記憶體總位元數出貨量 (Total Bits) 也成長將近50%，均雙雙刷 新歷史同期新高。

群聯表示，8月已進入傳統第3季旺季，市場上雖然有許多需求放緩等雜音，然而由於企業、工 廠、商店、及學校等逐漸恢復營運與開學，再加上 5G 技術持續普及至各種系統應用， 這些都直接帶動 NAND 儲存產業相關需求。

此外，半導體供應鏈產能緊張的狀況，不僅短期內尚無看到舒緩的跡象，甚至供應鏈也持續出現漲價的聲浪以反映市場的供需狀況。 群聯將持續與全球的客戶與夥伴緊密溝通與合作，降低半導體產能緊張的影響以及助力 客戶滿足全球市場的儲存需求。