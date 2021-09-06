快訊

新北公布幼兒園老師足跡 捷運、公車、購物中心都入列

第九輪開放打BNT疫苗？ 陳時中鬆口：有可能

光寶科技8月營收135.43億元 月減1%

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）8月合併營收135.43億元，不含自今年起不列入合併財報之閎暉實業（3311），月減1%、年增2%；累計今年前八月合併營收1,056.45億元，年增11%。

其中，光電部門8月營收占比21%；受惠LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，以及高階Mini LED 出貨順暢，光電部門營收年增7%。

雲端及物聯網部門月營收占整體28%；其中，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增4%。

資訊及消費性電子部門營收占比達51%；其中，筆記型電腦電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市場需求上升，出貨較去年同期持續成長。

營收 雲端運算

延伸閱讀

宏達電8月合併營收3.66億元 月減2%

卡大地布部落抗議知本光電開發 東縣府：依法推動

台東縣府開發知本光電園區 卡大地布部落抗議:不公不義

台西工業區開發漁電共生？漁民要求中央主導電漁共生

相關新聞

面板價格恐下跌至年底 族群早盤股價齊探底

面板報價8月下跌，通路商透露9月跌勢恐擴大，雖然面板雙虎友達（2409）、群創（3481）正向看待後市，但面板股跌勢未停...

豪展上半年配息加碼不敵8月營收衰退 盤中股價承壓

豪展（4735）今（6）日公告董事會決議第2季將分派股利，每股將配息2.5元。豪展表示，董事會原在8月6日董事會決議不發...

聯電入股頎邦 早盤股價表現兩樣情

晶圓代工廠聯電（2303）與封測廠頎邦科技（6147）大結盟，聯電將入股，成為頎邦最大單一股東，預計年底完成換股；今（6...

載板漲到明年 外資上修欣興、景碩目標價

高盛證券唱高ABF三雄目標價引發市場關注，里昂證券表示，欣興（3037）ABF新產能自下半年導入，推升ABF產能大增，加...

大立光8月營收 七個月高點

股后大立光（3008）昨（5）日公告8月合併營收約40.1億元，攀上近七個月高點，月增5.5%，主要受惠於蘋果新iPho...

千金呼聲再起！ 高盛喊台積電1,014元「挑戰天價」

台積電（2330）漲價消息震撼市場，外資再傳「千金呼聲」！高盛證券指出，由於台積電先進製程獨大，國際客戶的需求能見度已直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。