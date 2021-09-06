光寶科技8月營收135.43億元 月減1%
光寶科技（2301）8月合併營收135.43億元，不含自今年起不列入合併財報之閎暉實業（3311），月減1%、年增2%；累計今年前八月合併營收1,056.45億元，年增11%。
其中，光電部門8月營收占比21%；受惠LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，以及高階Mini LED 出貨順暢，光電部門營收年增7%。
雲端及物聯網部門月營收占整體28%；其中，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增4%。
資訊及消費性電子部門營收占比達51%；其中，筆記型電腦電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市場需求上升，出貨較去年同期持續成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言