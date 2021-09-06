豪展上半年配息加碼不敵8月營收衰退 盤中股價承壓

豪展（4735）今（6）日公告董事會決議第2季將分派股利，每股將配息2.5元。豪展表示，董事會原在8月6日董事會決議不發放第2季股利，但基於股東反映每季應發放股利，公司另於9月3日董事會決議改為每股發放2.5元。另，豪展今日公告8月營收1.14億元，年減63.9%。

豪展雖然今年上半年配息加碼，但仍難敵8月營收衰退利空。豪展今日股價走跌，盤中來到67.3元，跌幅逾4%。

豪展去年11月股臨會，通過修改公司章程、改採季配息，繼首季每股配發現金股利1.5元，第2季每股再配息2.5元，累計上半年配發現金股利4元。豪展的半年報表現亮眼，每股純益達6.93元，換算配發率約57%。

豪展公告8月營收1.14億元，年減63.9%，月減20.8%，創下15個月來低點。豪展表示，8月營收受主要市場美洲及歐洲疫情穩定，耳溫槍需求恢復疫情前的情況，因此較去年同期下滑。累計前八月豪展營收來到18.31億元，年增48.84%。

豪展目前四大產品線分別是紅外線額耳溫槍、電子血壓計、電動吸鼻器及非接觸式額溫槍。公司表示，將持續推出新產品搶市，其中，綠能額溫槍已在去年下半年量產出貨，另包括攜帶式NT (連結手機)、AF/妊娠血壓計、PSI心理壓力顯示器皆在送樣推廣中，熱影像掃描儀則在產品開發中。

豪展近期營運雖受大客戶調整庫存影響，但公司認為，長線來看，世界人口75億，全球額溫槍年供應量約3,500萬支，額溫槍市場成長仍可期待。此外，後疫情市場現況呈現小品牌衰退，大品牌商成長，豪展的營收約七成來自大品牌商，可望受惠。