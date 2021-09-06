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面板價格恐下跌至年底 族群早盤股價齊探底

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
面板報價8月下跌，通路商透露9月跌勢恐擴大，雖然面板雙虎友達（2409）、群創（3481）正向看待後市，但面板股跌勢未停。（本報系資料庫）
面板報價8月下跌，通路商透露9月跌勢恐擴大，雖然面板雙虎友達（2409）、群創（3481）正向看待後市，但面板股跌勢未停。（本報系資料庫）

面板報價8月下跌，通路商透露9月跌勢恐擴大，雖然面板雙虎友達（2409）、群創（3481）正向看待後市，但面板股跌勢未停，三家公司今（6）日同步開低再向下探底，統計從4月29日高點下跌以來，股價都已腰斬。

電視面板價格從7月上旬出現鬆動，終止連13個月漲勢，8月下旬更是大幅下跌，根據面板市調機構WitsView調查，8月下旬32、43 吋電視面板報價跌勢最重，分別下跌14.9%、11.7%。

根據通路商的訊息，9月上旬面板報價恐持續下跌，且跌幅將再擴大，32吋以上電視面板最大跌幅恐超過15%，另外，IT面板價格恐也將轉跌，市場預估，面板報價恐一路下跌至年底。

面板報價走跌，面板股的股價也在4/29日寫下高點後往下一路下滑，統計友達由35.55元下跌以來，至今日盤中低點16.25元，已跌掉19.3元，跌幅54.28%，為三家中跌幅最重；群創由32.55元走跌至15.65元，下跌16.9元，跌幅51.92%；彩晶（6116）由30.7元下跌至14.8元，跌掉15.9元，跌幅51.79%。

友達遭外資連續12個交易日賣超，今日以16.75元開低，盤中跌幅2.6%；群創以16.1元開低，盤中跌幅1.5%；彩晶以15.4元開低，盤中跌幅2.53%。

電視面板 群創

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