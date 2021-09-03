南亞科8月營收寫下3年高 站上80億元

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科（2408）今日公布8月營收站上80億元，達82.1億元，寫下3年來新高，月增3.3%、年增68.6%。

南亞科表示，8月出貨量約與7月相當，產品平均售價較7月再上揚1%至3%，是推升8月營收攀高的主要動能。

南亞科指出，本季DRAM產品價格維持上升走勢，但因上季漲幅過大，本季將收斂約上漲個位數。不過因產能達到上限，且庫存已逐步消化，本季位元銷售量可能較第2季減少個位數百分比。

不過，南亞科對下半年營運展望仍抱持樂觀，整體而言，主要大廠庫存水位低，雖然已有廠商增加資本支出，但擴建產能仍採取有秩序增加，且堅守價格持穩，下半年包括消費性電子、伺服器等需求都穩健，雖然筆電等市場受長短 料影響，出貨有減緩，但整體DRAM市況仍然健康，第4季價格也持平看待，不會有外資提出會大幅降價的情況。