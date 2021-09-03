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歐系外資看好祥碩兩大營運動能 目標價上看2,600元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

高速傳輸介面晶片廠祥碩（5269）上半年每股純益21.38元，歐系外資看好祥碩受惠AMD業務復甦，加上中國大陸半導體本土化的發展趨勢，有助未來兩年的營運表現，首度將祥碩納入追蹤，給予優於大盤表現評等，目標價上看2,600元；祥碩今（3）日股價開高，盤中力圖守在紅盤。

歐系外資指出，AMD去年占祥碩營收比重達64%，今年占比將出現下滑，但AMD全球市占率仍將持續提高，預估2022~2023年將可上看20%，隨著AMD市占率的拉高，祥碩2022~2023年高速傳輸晶片年增可達18%。

歐系外資同時認為，在中國大陸半導體本土化的趨勢下，拉升處理器需求，祥碩將受益於非英特爾x86的主機控制器和數據交換機需求，預估來自大陸市場的營收將從去年10%增加，今年約達15~20%。

歐系外資看好祥碩2021~2023年營收年複合成長率達20%，毛利率、營業利益率超過58%、42%，預估今年、明 年每股獲利46.99元、58.5元，首評祥碩目標價2,600元。

祥碩今日以2,365元開出，上漲80元，一度拉升至2,430元，盤中也曾翻黑下滑至2,245元，下跌40元，盤中力守紅盤，漲幅0.65%。

祥碩

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