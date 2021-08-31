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虹揚-KY第2季轉盈 每股純益0.11元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

老牌二極體廠虹揚-KY（6573)日受惠產品價格調漲，第2季合併營收不僅寫 下6.03億元單季新高、年增長56%，單季也順利轉盈，每股純益0.11元。

虹揚-KY發言人程御峰表示，今年市場需求旺盛，訂單能見度高，公司對第2季營收創下單季新高並不特別意外，更重要的部份是公司在今年2月產品調漲 價格後，營運明顯提升，第2季毛利率提升至19%，單季順利轉盈，每股純益 0.11元。

展望下半年，程御峰說，目前虹揚-KY專長的領域包括太陽能、電源供應整流等，都還是呈現訂單十分踴躍的狀況，不過8月份大陸疫情嚴峻，直接波及到工廠所在地揚州，因此雖然6月、7月虹揚-KY還是保持不錯的營運表現，但8月份停工天數較多，對營收方面有顯著影響。

他進一步說，目前揚州虹揚已經部份復工，希望大陸的疫情能夠盡快趨緩，接下來公司將持續努力，不排除再針對原物料短缺的產品再漲價價格，並積極交貨，務求讓營運恢復穩定、回到正軌。

營收 疫情 太陽能

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