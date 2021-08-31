報價跌、外資賣！面板續探底 群創居成交量冠軍
面板報價出現反轉下跌的情況，面板股持續向下探底，三家面板股今（31）日齊挫，盤中跌幅超過2%，友達（2409）早盤以18元平盤開出後翻黑，一度下滑至17.4元，創半年來的低點，成交量逾9.8萬張，僅次於群創（3481）；群創則是寫下5個月低點，成交量逾10萬張，居個股成交量冠軍。
面板報價反轉，7月電視面板價格開始反轉向下，8月報價跌勢持續，55吋以下跌幅超過1成，尤以32吋跌幅17%最重，50、55吋跌幅分別達10～12%，研調機構預估9月面板價格恐也將是兩位數的跌幅。
面板報價下跌，面板股也是持續向下探底，外資賣超加重，統計友達已連續八個交易日遭外資賣超，今日開平走低，盤中跌幅2.5%；群創以17.35元平盤開出後走低，一度下滑至16.85元，創5個月低點，盤中跌幅2.59%。
彩晶（6116）以16.45元紅盤開出，盤中翻黑一度下滑至15.9元，為4個月低點，盤中跌幅2.13%。
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