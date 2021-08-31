智崴股東會 看好今年全球觀光復甦商機

智崴資訊（5263）今（30）日召開股東會，展望今年營運，隨著世界各國的觀光旅遊產業逐漸復甦，自4月下旬起，智崴在越南、哈薩克、日本、丹麥、美國、英國、中國的飛行劇院以及大型體感遊樂設備皆已陸續開幕，預計將會有超過20套飛行劇院及大型體感遊樂設備陸續完工。

智崴去年合併營收為10.6億元，稅後淨損5,175萬元。去年營收主要受新冠疫情衝擊，專案及訂單進度較為遞延導致收入進度緩慢。

隨著世界各大主題樂園陸續在各地重新開幕，並且期望重新開幕之際有吸睛的遊樂設備做為新話題；為此，智崴的研發團隊自2019年底起便持續投入大量資源挹注於產品研發，打造更多元的體感遊樂設備產品線，以因應疫情後客戶各式各樣的需求，提供最適切的產品與解決方案。

例如，智崴新研發的飛行劇院，在今年6月便獲北京客戶青睞，簽訂四座新型飛行劇院訂單。該新式飛行劇院所需要的設備空間相對更小，讓客戶在地點挑選上能有更多選擇。此外，優化載客效率，可讓上下客的速度更快，使整體營運的效率大幅提升。

更重要的是，這座新一代的飛行劇院設備設計方式改良，設備在安裝上所需時間較少，能夠為疫情後復甦的主題樂園市場快速佈建新的遊樂設施。智崴產品系列中的個人化賽車模擬器，亦已於今年出貨至越南的主題樂園中，顯見多元化的產品線，正符合疫情後的市場需求，達到全方位地覆蓋主題樂園市場。

除了以多元的產品全覆蓋主題樂園的設備銷售市場外，智崴亦將透過提供客戶整場設計的服務，擴大營業服務範圍，使營收多元化。

另一方面，導入新科技並將技術高端化，有助於智崴拉開與主題樂園設備競爭者的距離。智崴去年成功研發8K LED球幕飛行劇院，帶來10倍的亮度提升及8K解析度的超高畫質，實現更身歷其境的高端娛樂體驗，此項研發設備也在去年底，迅速接獲海外訂單。

雖然去年發生的新型冠狀病毒疫情，對樂園產業帶來影響，但是隨著疫苗覆蓋率提升，各地主題樂園已陸續開幕，且人類對於外出、想望自由和渴求快樂的心不會消逝，因此長遠來看主題樂園以及娛樂的市場仍然看好。智崴也將持續掌握體感科技核心技術，拓展多方業務，取得更多合作機會以及市場訂單。