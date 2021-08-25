鼎炫上半年EPS達6.04元 股價受鼓舞上升

鼎炫-KY（8499）上半年合併營收為12.05億元、稅後純益3.41億元、每股純益(EPS)達6.04元，分別年增26%、26%、13%；今(25)日股價受鼓舞上升，午盤來到123.5元，上揚6元，突破5日線。

鼎炫表示，在全球居家辦公、遠距教學等風潮持續熱絡環境下，NB、平板等材料應用需求同步保持良好銷售表現，帶動今年上半年 EMI 材料事業銷售較去年同期維持成長。隨著歐、美地區逐步解封，新產品陸續推向市場，帶動衡器事業全球接單及出貨力度持續增強。

隨著全球加速推動5G佈建，不僅帶動終端電子產品規格升級、連網裝置數增加，對於EMI材料電磁干擾、絕緣及散熱產品性能提高、以及單一裝置使用量；鼎炫指出，近年積極研發多款應用5G技術新款材料新品，年底多項5G新材料預計投產。