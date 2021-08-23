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圓展再度獲獎 股價回升一度來到60.1元

經濟日報 / 記者 張義宮／即時報導

圓展科技（3669）的AVer VB130一體成形智能感光照明視訊會議系統，獲得全球整合媒體公司TMC頒發的Communications Solutions 2021年度產品大獎殊榮。早盤股價再度站上60 元，一度來到60.1元，上漲1.9元。

圓展是全球視訊會議解決方案領導品牌；VB130是一款多功能企業級的USB一體成形視訊會議系統，專為商務人士的日常會議所打造。VB130具有高品質4K影像及120°超廣角鏡頭，並可依照不同始用情鏡，切換為90°視角；且配有鏡頭蓋，可輕鬆保護隱私。外型精巧的VB130可安裝於17吋的螢幕或是三腳架上。

VB130擁有智能補光功能及聲音波束成型技術，內建高品質收音麥克風提供出色音質，是中高階主管、非正式小型會議空間及小型會議室的最佳視訊會議解決方案。

圓展表示，VB130專為未來會議科技所設計，未來的會議科技將著重在硬體以及雲端解決方案，讓與會者能保持社交距離。

視訊 圓展 鏡頭

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