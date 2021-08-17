聯詠、凌陽今除息 填息腳步溫吞

IC設計公司聯詠（3034）和凌陽（2401）今（17）日進行除息，其中，聯詠仍力守在紅盤之上，緩步填息；凌陽一開盤雖立刻填息，但一度又由紅翻黑，仍與平盤價36.95元奮戰中。

國內驅動晶片龍頭聯詠今日進行除權息交易，股東每股將配發15.6元現金股利，現金股利發放日為9月17日，合計將發出94.92億元現金。

聯詠今日除息行情不算強勁，早盤股價最高至498.5元，隨後見到賣壓，目前力守平盤之上，除息腳步溫吞。

聯詠第3季合併營收預計介於新台幣378億元至38億元之間，季成長10.8%到13.7%；毛利率預計介於48%至51%之間，中間值為49.5%；營業利益率預計介於33%至36%之間。

從聯詠的說法來看，第3季營收趨勢向上，毛利率持穩，代表本季獲利將可續優於第2季。雖然近期Chromebook、電視等終端需求出現下修，但聯詠重申，庫存仍相當健康，驅動晶片和晶圓緊張持續到明年。

消費性晶片廠凌陽也在今日除息，股東每股配發0.53元現金股利，現金股利預定9月10日發放。凌陽今日除息行情同樣不強，早盤雖然曾經一秒填息，但隨後又陷入貼息，目前正奮力守住平盤價36.95元。

因晶片大缺貨，凌陽今年營運好轉，上半年每股稅後純益0.85元；7月合併營收7.2億元、月成長0.6%，寫下逾五年以來單月新高，累計今前七月合併營收45.21億元，年增四成。

法人預期，凌陽下半年在訂單動能滿載，加上子公司凌陽創新、凌通（4952）等出貨暢旺，下半年營運將可望持續成長。