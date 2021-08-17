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富邦證主辦泰谷光電可轉換公司債 18日起受理競拍

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

由富邦證券主辦泰谷光電（3339）發行國內第四次有擔保可轉換公司債，本次總面額為新台幣3億元整，每張發行面額10萬元整，共計發行3,000張。依法保留承銷總數之15%，其中400張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購50張，其餘2,550張採競價拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為102元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過255張，每人最高得標張數合計不超過255張，預計民國110年 8月18日投標。此次投標期間為8月18日、8月19日、8月20日三個營業日，可轉換公司債預計於110年9月2日在櫃檯買賣中心掛牌。

泰谷光電為發光二極體(LED)專業製造商，是億光（2393）與晶元電轉投資之LED磊晶片、晶粒廠。目前主要有符合能源之星之高效能白光元件開發及高功效藍、綠光產品及超高亮度四元紅光、黃光、橙光、850nm、940nm晶粒等產品。未來仍將加強投入研究發展，掌握LED 應用發展之技術及滿足客戶需求為導向等契機，不斷提高產品品質，以取得市場競爭優勢。

泰谷光電近年積極調整產品及客戶結構，加速轉入利基型應用領域，109年起逐步展現績效，109年度及110年度第一季營業收入分別較前期增加81,878仟元(YoY+14.75%)及86,458仟元(YoY+67.78%)，並於110年第一季正式轉虧為盈，稅後淨利23,185仟元，稅後EPS約0.54元。此外，隨著LED市場逐步復甦，LED上游磊晶片與晶粒的需求也同步增溫，進而帶動泰谷光電業績表現持穩向上，110年6月份營收79,671仟元，年增92.28%，累計今年前六月營收465,197仟元，年增73.34%。

富邦證券資深副總吳春敏表示，泰谷光電本次募集資金作為充實營運資金及償還銀行借款，所募得資金將有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力。此次泰谷光電CB4（33394）以轉換溢價率102%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為19.8元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回。

光電 磊晶片

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