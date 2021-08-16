記憶體後市傳雜音 群聯盤中股價寫近三個月新低

群聯（8299）今年上半年業績表現亮眼，股價也一度衝至長線新高，不過，上周記憶體產業傳出第四季至明年第一季市況可能有雜音之後，近一周以來，群聯股價出現明顯賣壓，今（16）日盤中該股股價下跌並寫下近三個月新低。

群聯雖然今年上半年業績表現亮眼，不過，先前股價衝高之後，上周以來隨著產業面出現偏保守的消息，也讓該股出現短線賣壓，今日盤中該股跌幅約在4%至5%之間，今日股價破底、不僅是波段新低，盤中低點來到412.5元，寫下5月中旬以來，即近三個月的股價新低。

雖然市場法人及研調機構對記憶體產業後市轉趨保守，不過，該公司對後市仍維持正向看法，該公司日前舉行法說會，董事長潘健成就表示，NAND儲存市場需求仍不看淡，包含遊戲機、手持裝置新機種以及利基應用的安全儲存SSD已陸續出貨。

此外，潘健成也說，觀察目前消費旺季遞延至約9-10月通路端，如智慧相機是重要項目，遊戲方面更多新品推陳出新群聯是生態圈中重要供應者，他也預期，PCIe Gen4後市將會有更好的成長，另外，該公司在工控領域的接案也持續增加，都有利未來營運結構的調整，也是未來的營運成長動能。