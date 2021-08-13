精材今年營運創高有難度 早盤一度打落跌停

封測廠精材（3374）董事長陳家湘昨（12）日表示，第三季營運在旺季效應下可望回升，但第四季則是轉趨保守，訂單能見度較低，同時，預期今年全年營運將去年再創新高並不易，受到下半年營運偏保守的影響，今（13）日盤中該股股價一度打落跌停板。

受到精材對第四季及全年營運看法偏保守，今日精材股價湧現賣壓，早盤該股開低之後，股價在賣壓湧現下，一路下殺，盤中股價一度打到跌停板，今日跌停價來到143元，股價寫下5月下旬以來的逾二個月新低。

精材去年營運強勁成長，主要動能來自去年新增的12吋晶圓測試業務，董事長陳家湘表示，以目前訂單狀況來看，整體需求沒有去年這麼強，且綜合三大業務觀察，預期第四季要再突破去年營收新高的紀錄有些許難度。

該公司也指出，過去單季營收高峰都會落在第三季後期，但受整體供應鏈波動、客戶對補庫存態度保守，目前仍不能篤定今年營收走勢，但第三季的營收及獲利表現都可望因季節性而有所回升，且因上季比較基期較低，部分訂單延遲出貨，因此第三季較第二季可望有顯著的季成長表現。