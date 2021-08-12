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外資降三大記憶體廠評等 南亞科、華邦股價同步破底

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

半導體景氣趨緩，記憶體自去年第三季強勁反轉並出現一波波價格漲勢之後，近期現貨價也出現下跌，種種跡象顯示，記憶體產業出現降溫，近日美系外資對台灣三大記憶體廠南亞科（2408）、旺宏（2337）及華邦電（2344）評等降至中立，外資動作也影響該三檔個股今（12）日同步走弱。

受到美系外資調降記憶體廠旺宏、南亞科、華邦電評等，均從加碼評等降至中立，且將旺宏目標價從54元降至44元，華邦電目標價從40元降至33元的影響，今日該三檔記憶體股走勢轉弱，其中，華邦電股價一度下跌逾4%，股價盤中破底，股價低點來到30.35元，股價今日寫下二個多月新低。

另外，南亞科股價今日雖僅下跌1%至2%之間，不過，該股今日股價也同步破底、今日盤中股價低點來到65.6元，不僅寫下波段新低，同時也是去年11月以來，即近8個月新低。

旺宏今日也是下跌表現，股價跌幅約在1%至3%，盤中股價低來到40.5元，也相當逼近前波低點40.1元，近日若未能回穩，恐怕也有向下探底壓力。

該美系外資表示，全球主要的DRAM供應商無法再有今年上半年強勢的議價主導權，該美系外資預估，南亞科的位元出貨動能和ASP（平均單價）成長力道都將在接下來的季度減緩，同時預期利基型DRAM價格在先前連續幾個季度上揚後，也將在第四季出現較前一季持平的狀況。

此外該外資也認為生產Nor Flash個股的表現將會比DRAM的表現好，主要由於從供給方面來看，該外資預期下半年來自中國的產能將縮減，而就需求面來看，來自PC的需求成長將持續至下半年，因此，Nor價格到今年第四季仍可望有優於去年同期的情況。

南亞科 外資

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